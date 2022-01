Chatten met hulpdiensten als je niet kunt praten, en het jezelf moeilijker maken om sociale media en andere afleidende apps te gebruiken. Dit zijn de apps van de week.

112NL

Er is eindelijk een officiële app om 112 te kunnen bereiken. De app 112NL is bedoeld voor mensen die niet goed kunnen horen of spreken, maar wel hulpdiensten nodig hebben. Via de app is het mogelijk om te chatten in plaats van te bellen. De tekst wordt bovendien direct vertaald als je geen Nederlands spreekt.

112NL kan ook worden gebruikt om te bellen naar de ambulance, brandweer of politie. De meldkamer ontvangt dan direct extra informatie, zoals je locatie.

Wanneer je de app voor het eerst opent, moet je enkele gegevens invullen. Je voor- en achternaam zijn bijvoorbeeld nodig, zodat de hulpdiensten weten hoe je heet. Ook geef je in de app aan of je moeite hebt met horen en spreken, wat je voorkeurstaal is en of de chat moet worden vertaald.

Download 112NL voor Android of iOS (gratis)

1 Zo werkt de 112NL-app

Unpluq

Er bestaan al een hoop apps en diensten die je helpen om je smartphone minder te gebruiken. De Nederlandse app Unpluq gaat een stap verder.

Met deze app geef je zelf aan welke apps jij als afleiding ziet. Unpluq zorgt er vervolgens voor dat je geen notificaties krijgt van deze apps en dat je de apps ook niet meer zomaar kunt openen. Wil je bijvoorbeeld Instagram of WhatsApp tóch openen, dan moet je een tijdrovende taak vervullen, zoals je telefoon schudden, op specifieke knopjes drukken of een QR-code scannen.

Unpluq is op dit moment enkel voor Android beschikbaar, maar een iOS-versie is in de maak. De app is in beperkte mate gratis te gebruiken. Unpluq Premium kost 3,99 euro per maand. Daarmee kun je schema's maken waarin specifieke apps op specifieke tijden worden geblokkeerd en kun je een ongelimiteerd aantal apps blokkeren.

Download Unpluq voor Android (gratis)

1 Maak kennis met Unpluq

Mijn HartslagNu

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet er zo snel mogelijk gereanimeerd worden. Het liefst binnen zes minuten, dan is de kans op overleving het grootst. De app Mijn HartslagNu geeft de honderd dichtstbijzijnste burgerhulpverleners een oproep om te komen reanimeren. Als er voldoende mensen hebben gereageerd, dan krijgt de rest een afmelding.

Er staat nu een compleet nieuwe versie van deze app in de Play Store en App Store, maar niet zonder kritiek. Zo klagen gebruikers over een ouderwetse interface, dat het inloggen niet werkt en dat de app snel naar de achtergrond wordt verplaatst.

"Hopelijk komt er snel een nieuwe versie (of desnoods tijdelijk de oude terug) want dit kan levens kosten!", schrijft iemand in de Play Store. Volgens de makers van de app hebben de problemen in de afgelopen weken te maken met storingen waar inmiddels aan gewerkt is.

Download Mijn HartslagNu voor Android of iOS (gratis)