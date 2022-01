Wat is de beste babyfoon met camera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Babyfoons met camera worden ook wel beeldbabyfoons genoemd. Je kunt horen én zien wat er in de slaapkamer van de baby gebeurt. Helaas kleven er ook nadelen aan deze modellen. Het bereik van beeldbabyfoons valt tegen ten opzichte van modellen met alleen geluid. Daarnaast gebruikt het scherm (in de ouderunit) aardig wat energie, waardoor je de accu vaak eerder moet opladen.

Een babyfoon bestaat meestal uit een babyunit, die je in de slaapkamer plaatst, en een ouderunit, die je bij je houdt.

De Consumentenbond test babyfoons met en zonder camera op onder meer geluidskwaliteit, beeldkwaliteit, batterijduur en bereik. Er zijn in totaal 46 babyfoons getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Let op: babyfoons kunnen door de coronasituatie tijdelijk minder goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 28 geteste babyfoons met camera is er momenteel geen Beste uit de Test. Om Beste uit de Test te kunnen worden, moet de eindscore een 7 of hoger zijn. Dat haalt geen van de geteste modellen. Dit komt vooral door het slechte bereik van beeldbabyfoons.

De beste prijs-kwaliteitverhouding vind je bij een model van Motorola. Een ander model van Motorola scoort net iets hoger (het hoogst van alle geteste modellen), maar is ook iets duurder.

Beste Koop: Motorola Comfort 75

Dit model van Motorola is sinds 2020 op de markt. Wat vooral opvalt aan deze beeldbabyfoon is dat de verbinding goed bestand is tegen betonnen vloeren. De verbinding ging in het testgebouw pas op de vijfde verdieping haperen en viel op de zevende etage helemaal weg, maar het totale bereik is wat minder goed. Als je naar buiten loopt met de ouderunit vallen het beeld en het geluid al na zo'n 35 à 40 meter weg.

De kwaliteit van het beeld en geluid op de ouderunit is goed. Het scherm is relatief groot en vooral bij daglicht goed scherp. De camera kun je op afstand draaien. Het is mogelijk om meerdere babyunits te koppelen aan één ouderunit, tot maximaal vier stuks.

Op de ouderunit kun je via vier ledlampjes zien hoe hard je baby huilt. Ook zie je de temperatuur in de babykamer, de verbindingssterkte en het batterijniveau. Je kunt terugpraten (terugspreekfunctie) en slaapliedjes afspelen op de babyunit. De batterijduur van de ouderunit is voor een beeldbabyfoon goed. Met een volle lading gaat hij zo'n dertien uur mee.

Een nadeel is dat je dit model niet kunt gebruiken in combinatie met de Hubble-app van Motorola. Met deze app kun je je smartphone als ouderunit gebruiken en via internet verbinding maken met de babyunit. Je hebt dan uiteraard een veel groter bereik.

Alternatief: Motorola Comfort 60 Connect

Ook dit model van Motorola is sinds 2020 op de markt. In vergelijking met de Comfort 75 zijn er een aantal verschillen die opvallen.

Zo kan dit model minder goed omgaan met betonnen vloeren. De verbinding begint op de eerste etage al te haperen en valt helemaal weg op de derde etage, maar het totale bereik is juist iets beter. Als je naar buiten loopt, valt de verbinding na zo'n 80 meter weg. Een ander verschil is dat je dit model wél kunt gebruiken in combinatie met de Hubble-app van Motorola op je smartphone. Met deze app kun je via een internetverbinding overal ter wereld zien hoe het thuis gaat.

Verder lijken de twee modellen op elkaar. Het scherm is net zo groot en het beeld en het geluid zijn goed. Ook bij dit model kun je de camera op afstand draaien. Ook kun je meerdere babyunits tegelijk koppelen, bij dit model zelfs zonder maximumaantal.

Via ledlampjes op de ouderunit zie je hoe hard de baby huilt. Ook kun je de temperatuur in de babykamer, de verbindingssterkte en het batterijniveau zien. Hij beschikt over terugspreekfunctie en je kunt slaapliedjes afspelen. De batterij van de ouderunit gaat zo'n dertien uur mee.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.