Een gênant appje dat jaren later weer opduikt of een geheim dat je liever niet had gedeeld: met deze tips verwijder je berichten uit WhatsApp, ook als ze wat ouder zijn.

We whatsappen er in Nederland op los. De app van Meta is verreweg de grootste berichtendienst van ons land. Allerlei berichten sturen we over en weer, maar die verdwijnen niet. Zoek maar eens in je eigen WhatsApp-gesprekken: de geschiedenis gaat soms jaren terug.

Dat betekent dat anderen ook appjes van jou in hun telefoon hebben staan die jaren oud zijn. Normaal gesproken is dat natuurlijk geen probleem, maar wellicht wil je je privacy beschermen en zelf de controle houden over wie jouw teksten opslaan.

Bericht wissen

De normale manier om berichten in WhatsApp te wissen, zal bij iedereen bekend zijn. Heb je per ongeluk iets verkeerds verstuurd, dan selecteer je het bericht en tik je boven in het scherm op het prullenbakicoontje.

Het grote nadeel is dat dit alleen kan met berichten van maximaal een uur oud. Wil je van oudere berichten af, dan werkt deze methode dus niet.

Oudere berichten

Het achteraf wissen van berichten van ouder dan een uur is helaas niet mogelijk. Heb je nu spijt van een oud appje, dan is daar weinig aan te doen. Wel kun je WhatsApp zo instellen dat je daar in de toekomst in ieder geval geen last meer van hebt.

De app kent namelijk de mogelijkheid om berichten met een vervaldatum in te stellen. Zo kun je ervoor zorgen dat al je appjes na 24 uur, 7 dagen of pas na 90 dagen automatisch verdwijnen.

Dit kun je instellen voor al je toekomstige chats in de app. Ga via de instellingen naar 'Account' en dan naar 'Privacy'. Daar vind je de optie 'Standaardtimer voor berichten'. Tik je hierop, dan kun je kiezen wanneer je berichten gewist worden in alle nieuwe chats die je in de toekomst begint.

Vind je dat wat te rigoureus, dan kun je het ook per individueel contact instellen. Tik in je chat op het profiel van de contactpersoon en kies voor 'Berichten met vervaldatum'. Hier heb je dezelfde opties als bij de algemene instelling, maar dan voor één bepaald gesprek.

Eenmalige weergave

Verstuur je een gevoelige foto of video, dan kun je ook voor de optie 'Eenmalige weergave' kiezen. De ontvanger kan de afbeelding of video dan maar één keer bekijken, en die wordt ook niet opgeslagen op zijn of haar telefoon.

Na het selecteren van je foto of video, tik je rechtsonder op het cirkelvormige symbool met een 1 erin. Het symbool licht op en je krijgt de melding dat 'Eenmalige weergave' is ingeschakeld. Zodra de ontvanger het bericht heeft bekeken, wordt het automatisch gewist.

Overigens geldt voor al deze tips dat ze geen ultieme garantie bieden. Een ontvanger kan altijd een screenshot van je bericht maken voordat het wordt verwijderd, of de tekst kopiëren en zelf opslaan. Je moet dus altijd blijven opletten wat je verstuurt.