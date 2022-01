Het socialemediaplatform Instagram start een proef waarbij fans een abonnement op exclusieve beelden van een influencer kunnen afsluiten. Instagram-baas Adam Mosseri zegt dat makers behoefte hebben aan een voorspelbaar inkomen en dat een "abonnement een van de beste manieren is om dat te genereren".

In eerste instantie zal Instagram de betaalde abonnementsfunctie uitbrengen in de Verenigde Staten. Abonnees kunnen tegen een bepaald bedrag per maand toegang krijgen tot exclusieve Stories en livestreams. Ook krijgen zij een paars symbool naast hun naam, zodat influencers de abonnees kunnen herkennen.

"Na verloop van tijd hopen we deze functies uit te breiden, omdat het belangrijk is dat abonnementen worden geïntegreerd in de hele Instagram-ervaring", zei Mosseri.

Volgens TechCrunch kunnen de mensen die abonnementen aanbieden zelf de hoogte van het maandelijkse bedrag bepalen. Dat varieert van 1 dollar tot 100 dollar (88 cent tot 88 euro). Instagram heeft gezegd tot minimaal 2023 geen deel van de opbrengsten te zullen opstrijken.

Deze week begint Instagram met een kleinschalige test in de VS. Daarbij zijn tien makers op Instagram betrokken, onder wie basketbalster Sedona Prince, olympisch turnster Jordan Chiles en astroloog Aliza Kelly. Wanneer de abonnementsdienst ook in Nederland wordt uitgebracht, is niet bekend.