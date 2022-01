Garmin heeft dinsdag twee nieuwe smartwatches gepresenteerd, waaronder de 999 euro kostende epix Gen 2. Dat is heel veel geld voor een smartwatch. Krijg je daar ook heel veel horloge voor terug?

Wij hebben de epix een week lang getest en delen hier onze ervaringen. In de praktijk lijkt hij zowel uiterlijk als wat functionaliteit betreft op een fenix 7, een andere smartwatch die Garmin deze week onthulde, maar dan met een oledscherm. Dat scherm is een stuk mooier, maar zorgt er ook voor dat hij in direct zonlicht minder goed af te lezen is. En in de 'always on'-modus gaat de accu sneller leeg.

De bediening van het horloge is dankzij de combinatie van knopbediening en het nieuwe touchscreen lekker intuïtief. Door vanaf de watchface omhoog of omlaag te vegen, krijg je een 'Korte blik'-overzicht van verschillende functies met informatie over bijvoorbeeld het aantal genomen stappen, beklommen trappen en verbruikte calorieën. Een korte druk op de knop rechtsboven opent een menu met alle sportactiviteiten die het horloge ondersteunt.

Wat die sportfuncties betreft, hebben de fenix 7 en epix alles aan boord wat Garmin al aanbood met andere horloges. Na een work-out zie je bijvoorbeeld wat het effect van die work-out is geweest, geven de horloges informatie over de trainingsstatus van de gebruiker (een indicatie of de conditie af- of toeneemt) en krijg je informatie over de benodigde hersteltijd na de training.

Nieuw is de 'uithoudingsvermogen'-functie, die live weergeeft wat jouw energieniveau is en hoelang je het op het huidige tempo kunt volhouden. Tijdens onze testperiode van één week konden we nog geen compleet beeld van deze functie krijgen, omdat het horloge drie weken nodig heeft om de functie goed te laten werken. Wel merkten we dat voorspellingen steeds beter leken te kloppen.

Geen 4G of stembediening

Er zijn ook een paar functies die de nieuwe epix-modellen niét meekrijgen. De 4G-ondersteuning van een Garmin-horloge dat vorig jaar verscheen, is afwezig. Ook de stemfuncties die Garmin pas heeft geïntroduceerd, vinden we niet terug.

De smartwatchfuncties van Garmin-horloges zijn beperkt, maar wat Garmin biedt, werkt wel érg goed. Het is mogelijk om notificaties te ontvangen en door middel van snelkeuzes te reageren op tekstberichten. Ook agenda- en weerinformatie zijn standaard beschikbaar. De smartwatch kan bovendien muziek opslaan en via bluetooth afspelen.

Preciezere locatiebepaling

Het horloge belooft ook preciezere locatiebepaling aan de hand van verschillende satellietsystemen, die tegelijk gebruikt worden. We waren uiteraard benieuwd welke invloed die verbeterde locatiebepaling heeft. We hebben diverse keren gewandeld, gefietst en hardgelopen met het horloge.

Het eerst wat opvalt, is dat de smartwatch enorm snel een locatiefix heeft. Waar de meeste horloges vaak tot een halve minuut nodig hebben om een gps-fix te krijgen, is dit bij de epix secondewerk.

Vijf dagen accuduur

Een van de verbeteringen is de toegenomen accuduur. De fenix 7S, 7 en 7X houden het volgens Garmin tot respectievelijk 11, 18 en 28 dagen uit in smartwatchmodus.

De door ons geteste epix laat minder indrukwekkende resultaten zien. In smartwatchmodus met het scherm op 'always on' houdt het horloge het vijf dagen vol. Zonder always on loopt dat op naar zestien dagen. Dat klinkt dus weinig indrukwekkend, maar is nog altijd beduidend meer dan wat andere smartwatches met oledschermen laten zien.

Voorlopige conclusie

De door ons geteste epix is een fraai klokje met een stoer, maar niet overdreven uiterlijk. Het oledbeeldscherm is een grote stap vooruit ten opzichte van de transflectieve memory-in-pixelschermen die Garmin bij zijn andere high-end sporthorloges gebruikt. Nadeel van het oledscherm is dat het meer energie vreet. Toch weet de epix het met het scherm in always on-modus ruim vijf dagen vol te houden, wat voor de meesten meer dan voldoende zal zijn.

De door ons geteste epix Sapphire kost 999 euro en dat is, hoe je het ook wendt of keert, een smak geld. Gaat het je puur om de functionaliteit van het horloge, dan koop je met een Forerunner 745 of 945 voor minder dan de helft van dat bedrag een klokje dat 95 procent van de functionaliteit van de nieuwe fenix 7- en epix-modellen biedt, maar uiteraard wel in een minder premiumbehuizing en met een minder goede accuduur.