De Amerikaanse telecomproviders AT&T en Verizon hebben besloten om hun nieuwe 5G-netwerken in de buurt van sommige Amerikaanse vliegvelden uit te stellen, nadat de luchtvaartbranche had gewaarschuwd voor een grote crisis. Ondertussen hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen al vluchten uitgesteld en geannuleerd.

De nieuwe 5G-netwerken van AT&T en Verizon zouden woensdag in werking moeten treden, maar luchtvaartmaatschappijen uiten daarover al wekenlang felle kritiek. Deze week schreven directeuren van onder meer American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines dat de uitrol van het nieuwe netwerk tot een catastrofale luchtvaartcrisis kan leiden.

De branche is bang dat 5G de apparatuur in vliegtuigen en helikopters in de war brengt. Het gaat om apparatuur die de hoogte van de toestellen volgt en helpt bij landingen bij slecht zicht.

Hoewel de providers zeggen vrijwillig te wachten, zijn ze niet blij. AT&T zegt tegen CNBC er gefrustreerd door te zijn dat het de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet lukt om te doen wat in veertig andere landen al wel is gelukt; "namelijk het veilig uitrollen van 5G zonder de luchtvaart te verstoren". Hoelang de vertraging duurt, is niet bekend.

Annuleringen en vertragingen

Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben laten weten sommige vluchten te annuleren. Emirates zegt tot nader order vanaf 19 januari niet naar Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco en Seattle te vliegen. De maatschappij vliegt met de Boeing 777, die last zou hebben van 5G-verstoringen. Vluchten naar New York, Los Angeles en Washington gaan wel door.

Ook andere maatschappijen die met de Boeing 777 vliegen, zeggen vluchten af te zeggen of van vliegtuig te veranderen. Dat geldt voor onder meer All Nippon Airways, Japan Airlines en Korean Air Lines.