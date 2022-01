Snapchat heeft zijn functie voor het toevoegen van vrienden aangepast om de app veiliger te maken voor tieners. Het bedrijf maakt het voor volwassenen een stuk lastiger om onbekende tieners te vinden. De verandering werd aangekondigd als onderdeel van een poging om drugsdealers op het platform tegen te houden.

De app zal niet langer accounts van gebruikers in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar laten zien in het 'Snel toevoegen'-scherm. Er geldt wel een uitzondering als de betreffende tiener en volwassene al met een bepaald aantal dezelfde accounts een connectie hebben. Om hoeveel vrienden het gaat, is niet bekend.

Het is dus niet onmogelijk om tieners op het platform te vinden, maar Snap zegt het in een blogbericht wel een stuk lastiger te maken. De verandering in de app is onderdeel van Snaps inspanningen om drugsdealers "ervan te weerhouden nieuwe manieren te vinden om Snapchat te misbruiken".

Het bedrijf zegt dat dealers Snapchat misbruiken om in contact te komen met mensen en ze drugs te verkopen. Het is niet duidelijk hoe groot het probleem van drugsdealers op Snapchat precies is. "Wij hebben een absoluut zerotolerancebeleid tegen drugs dealen op Snapchat", schrijft Snap.

Volgens het bedrijf wordt inmiddels 88 procent van drugsgerelateerde content proactief gedetecteerd door algoritmes van de app. Als zulke berichten worden ontdekt, wordt het account geband en wordt de eigenaar geblokkeerd, zodat diegene geen nieuw account kan aanmaken.