Het Zweedse telecombedrijf Ericsson heeft Apple aangeklaagd voor inbreuk op twaalf patenten. Het gaat om patenten op het gebied van netwerktechnologie, waaronder 5G.

Het gaat in totaal om twee rechtszaken. De techgigant wordt aangeklaagd in de Amerikaanse staat Texas en een onbekende plek buiten de Verenigde Staten. De eerste rechtszaak gaat over vier patenten, de tweede over de overige acht.

De rechtszaken zijn het resultaat van stukgelopen onderhandelingen. Ericsson en Apple startten in 2015 een samenwerking. Het telecombedrijf gaf de techgigant toestemming bepaalde patenten te gebruiken voor de productie van iPhones. Inmiddels is het contract hierover verlopen, maar Ericsson stelt dat Apple de patenten is blijven gebruiken.

"De eerdere overeenkomst is verlopen en we hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden van een nieuwe samenwerking. Apple gebruikt onze technologie nu zonder licentie", zegt een woordvoerder van Ericsson.

Apple heeft nog niet op de rechtszaken gereageerd.