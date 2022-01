In de zoektocht naar de vierjarige Dean uit België kampte de politie met een storing bij AMBER Alert. Daardoor heeft het waarschuwingsbericht minder mensen bereikt dan had gemoeten, meldt de politie dinsdag.

Een AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Met het systeem kan de politie snel veel mensen informeren, via onder meer radio, televisie, internet, sms, apps en matrixborden.

Toen de politie het bericht wilde uitsturen, bleek er sprake te zijn van een technische storing. Het waarschuwingsbericht is daarom via een noodprocedure verstuurd. Omdat het niet lukte het bericht geautomatiseerd te verspreiden, moest de politie dat handmatig doen.

Dat had volgens de politie tot gevolg dat "minder deelnemers werden bereikt". Om hoeveel minder mensen het gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of het mogelijk langer heeft geduurd om het bericht te verspreiden. De politie kan hier tegen NU.nl nog geen uitspraken over doen, omdat het onderzoek naar de storing nog loopt.

Volgens de politie was er "via de belangrijkste kanalen wel een groot bereik". Zo is het bericht verzonden naar nieuwsmedia, gepubliceerd op sociale media en getoond op publieke schermen op Schiphol, NS-stations en overig openbaar vervoer.

Toen de politie het vierjarige jongetje dood aantrof, werd het AMBER Alert ingetrokken. Een 34-jarige man is aangehouden in verband met de verdwijning van Dean.