Bijna veertienhonderd Europeanen zijn nog in de race om astronaut te worden. Ze zijn door de eerste selectieronde van de European Space Agency (ESA) gekomen. De ruimtevaartorganisatie meldt niet hoeveel Nederlanders nog kans maken op de baan.

Meer dan 22.000 mensen hadden zich aangemeld, onder wie bijna 1.000 Nederlanders. Na de eerste selectie gaan 1.362 mensen door naar de volgende ronde, waarin ze psychologische testen moeten doen.

In oktober worden de nieuwe astronauten gepresenteerd. Zij gaan naar het internationale ruimtestation ISS en misschien ooit naar een nieuw ruimtestation rond de maan.

De ESA zoekt ook astronauten met een lichte lichamelijke handicap, ook wel parastronauten genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, mensen die een onderbeen missen of mensen die kleiner dan 1,30 meter zijn.

257 mensen met een handicap, onder wie 13 Nederlanders, hebben zich aangemeld. Van hen zijn 29 door naar de volgende ronde. Ook hier is niet bekend hoeveel Nederlanders nog in de race zijn.

Bij de vorige selectieronde, in 2008, kwamen in totaal 8.413 aanmeldingen binnen. Onder hen waren meer dan tweehonderd Nederlanders. Zes mensen kwamen door de selectie en werden aangenomen: een Italiaan en een Italiaanse, een Duitser, een Brit, een Fransman en een Deen. Alle zes zijn in de afgelopen jaren naar het internationale ruimtestation ISS gegaan. Bij de ronde daarvoor, in 1998, werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

Tot nu toe zijn vier geboren Nederlanders in de ruimte geweest: Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels, Kuipers en Oliver Daemen.