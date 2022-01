VPNLab is offline gehaald, omdat de diens VPN-dienst misbruikten voor ransomewareaanvallen en andere online criminaliteit. Er werden vijftien servers offline gehaald in een internationale operatie waar onder meer Europol en de Nederlandse politie bij betrokken waren.

Op de website van VPNLab staat inmiddels een bericht van de autoriteiten dat aangeeft dat de dienst sinds 17 januari niet meer bereikbaar is. "De dienst bood een platform aan ernstige cybercriminaliteit die anoniem kon worden gepleegd en was betrokken bij verschillende internationale cyberaanvallen", staat in het bericht.

De autoriteiten kregen door middel van de gecoördineerde actie toegang tot servers van VPNLab en hebben de daarin opgeslagen klantengegevens in beslag genomen. Het onderzoek naar die data loopt nog.

VPNLab bestaat sinds 2008 en biedt tegen betaling verschillende vormen van VPN-diensten. Met een VPN, dat staat voor Virtual Private Network, is het mogelijk om te doen alsof je vanuit een ander land op het internet zit.

De autoriteiten kwamen VPNLab op het spoor nadat uit meerdere onderzoeken bleek dat cybercriminelen de dienst gebruikten voor hun praktijken. Met behulp van de dienst konden ze onder meer schadelijke software distribueren en ransomwareaanvallen plegen. VPNLab adverteerde met zijn diensten op het darkweb, het afgeschermde deel van het internet dat veel door criminelen wordt gebruikt.

Het hoofd van het European Cybercrime Centre van Europol, Edvardas Sileris, zegt met deze actie aan te tonen dat cybercriminelen het steeds lastiger krijgen om hun digitale sporen uit te wissen. "Met elk onderzoek dat we doen, winnen we informatie voor het volgende", zegt hij. "Dankzij de informatie over mogelijke slachtoffers hebben we mogelijk al meerdere ernstige cyberaanvallen voorkomen."