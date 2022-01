Europese landen hebben het afgelopen jaar bijna 1,1 miljard euro aan privacyboetes uitgedeeld, blijkt uit een inventarisatie van DLA Piper. Het bedrag ligt volgens het advocatenkantoor bijna zeven keer hoger dan een jaar eerder.

De hoogste boete werd in Luxemburg uitgedeeld. De Luxemburgse privacytoezichthouders CNPD legde de Amazon een boete van 746 miljoen euro op. De Amerikaanse techgigant verwerkte persoonlijke data van klanten volgens de waakhond in een manier die in strijd was met de Europese wetgeving. Deze boete is de hoogste boete ooit in de Europese Unie.

De op een na hoogste boete in 2021 werd uitgedeeld in Ierland en ging naar WhatsApp. De datatoezichthouder van het land zegt dat de chatdienst niet voldoende transparant is geweest over welke persoonsgegevens het met andere Facebook-bedrijven deelt.

In Nederland deelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vorig jaar ook enkele boetes uit aan bedrijven die de privacywet overtraden. Zo werd de website Locatefamily.com, waarmee mensen naar contactgegevens van anderen kunnen zoeken, voor 525.000 euro beboet. Op de site stonden volgens de waakhond namelijk ook gegevens van mensen die daar niet van afwisten.

De AP legde daarnaast ook boetes op aan het UWV (450.000 euro) omdat de persoonsgegevens van vijftienduizend mensen uitlekten, en aan luchtvaartmaatschappij Transavia (400.000 euro), dat persoonsgegevens eveneens niet goed had beveiligd.