De Chinese smartphonemaker OnePlus is gestopt met de officiële ondersteuning voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T. In mei 2018 verscheen de OnePlus 6 en in november van dat jaar kwam de OnePlus 6T op de markt.

OnePlus heeft in december 2021 de laatste update voor de toestellen uitgebracht. "Na drie grote updates en drie jaar ondersteuning is het nu tijd om het hoofdstuk te sluiten", zegt de maker in een forumbericht. "We kondigen hierbij aan dat de officiële ondersteuning voor de OnePlus 6 en 6T stopt."

De laatste update voor de telefoons bevatte geen nieuwe functies, maar loste problemen op en bracht updates voor de beveiliging. Mensen met een OnePlus 6 of 6T krijgen in de toekomst geen nieuwe versie van Android meer, ook moeten zij het verder zonder beveiligingsupdates doen.

Voor nieuwe OnePlus-telefoons geldt sinds vorig jaar dat ze minimaal drie Android-updates krijgen en dat ze vier jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Oudere toestellen, zoals de OnePlus 6 en de OnePlus 7, vallen nog niet onder de nieuwe regels. Zo beloofde OnePlus twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsondersteuning voor de OnePlus 7.