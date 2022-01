Directeuren van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de uitrol van een nieuw 5G-netwerk bij vliegvelden een catastrofale luchtvaartcrisis teweeg kan brengen. Providers AT&T en Verizon leggen het netwerk deze week in de buurt van vliegvelden aan.

CEO's van onder meer American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines schrijven in een brief gericht aan de autoriteiten dat de nieuwe 5G-technologie ervoor kan zorgen dat een aanzienlijk aantal vliegtuigen onbruikbaar wordt. Dat zou ertoe leiden dat tienduizenden Amerikanen in het buitenland gestrand raken en dat er chaos ontstaat bij Amerikaanse vluchten.

De luchtvaartbranche is bang dat 5G de apparatuur in vliegtuigen en helikopters kan verstoren. Het gaat om apparatuur die de hoogte van de toestellen volgt en helpt bij landingen bij slecht zicht.

"Op een dag als zondag zouden ruim 1.100 vluchten en 100.000 passagiers de dupe worden van annuleringen, omleidingen en vertragingen", staat in de brief. "De handel van het land zal tot stilstand komen."

United Airlines kwam maandag nog met een aparte verklaring. Het bedrijf verwacht dat de uitrol van 5G jaarlijks mogelijk 15.000 van zijn vluchten en 1,25 miljoen van zijn klanten zal treffen.

5G zit vliegtuigen volgens providers niet in de weg

De providers AT&T en Verizon beweren dat de 5G-signalen voldoende gescheiden zijn van de frequenties die door vliegtuigen worden gebruikt. Branchevereniging CTIA, waarbij de telecomaanbieders zijn aangesloten, zegt dat 5G in bijna veertig landen veilig werkt. In die landen zijn geen schadelijke storingen voor de luchtvaartactiviteiten veroorzaakt.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zei te blijven zorgen dat reizigers veilig zijn, terwijl providers hun 5G-technologie uitbrengen. De autoriteit blijft met de luchtvaartindustrie en providers werken om het aantal vertragingen en annuleringen te beperken.