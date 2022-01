De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat beoordelen of Apples gewijzigde beleid voor datingsapps aan de eisen voldoet. Ontwikkelaars van deze apps mogen sinds vorige week in de Nederlandse App Store andere betaalsystemen gebruiken dan alleen dat van Apple zelf.

De ACM droeg Apple eind vorig jaar op de voorwaarden voor betaalsystemen voor datingappaanbieders aan te passen. De techgigant had van de ACM tot zaterdag de tijd gekregen om aan de uitspraak te voldoen.

Apple heeft zijn beleid inmiddels gewijzigd, maar de ACM gaat nog bekijken of de techgigant op deze manier voldoet aan de gestelde eisen. "Daarvoor gaat de ACM onder andere met datingappaanbieders spreken", schrijft de toezichthouder op zijn website.

Het onderzoek van de ACM richtte zich op misbruik van de machtspositie door Apple. Omdat op de iPhone datingapps alleen via de App Store aangeboden kunnen worden, zijn datingappaanbieders erg afhankelijk van Apple. Datingappaanbieders kunnen daardoor niet anders dan de voorwaarden van Apple accepteren. De ACM stelt dan ook vast dat Apple een machtspositie heeft.

Dat Apple aan de uitspraak van de ACM voldoet, betekent overigens niet dat het techconcern zich er ook bij neerlegt. Apple is in beroep gegaan tegen de uitspraak, omdat die niet in het belang van de gebruikers zou zijn.