Een uitzondering op de mondkapjesplicht kan niet aan de CoronaCheck-app worden toegevoegd, laat het ministerie van Volksgezondheid aan NU.nl weten. De overheid houdt niet bij welke mensen geen mondkapje kunnen dragen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van bewijs als daarom wordt gevraagd.

Personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, kunnen als bewijs de zogeheten 'Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht' downloaden van de website van de overheid. Zij kunnen dat bewijs laten zien als een handhaver daarom vraagt.

Op reactieplatform NUjij rees recent de vraag of het niet gemakkelijker is om de mondkapjesontheffing toe te voegen aan de CoronaCheck-app. Met het scannen van de QR-code zou de handhaver dan direct kunnen zien of de persoon inderdaad geen mondkapje hoeft te dragen.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat aan NU.nl weten dat de overheid geen mondkapjesontheffingen op naam afgeeft. Ook wordt niet geregistreerd wie gebruikmaakt van de uitzondering.

"Dat betekent dat er geen centrale database is van waaruit je QR-codes zou kunnen genereren", zegt de woordvoerder van het ministerie. "Daarom is het niet mogelijk om het toe te voegen aan de QR-code van de CoronaCheck-app."

Het is op verschillende plekken verplicht om vanwege het rondwarende coronavirus een mondkapje te dragen. Op alle publieke locaties, zoals in de supermarkt, het openbaar vervoer en het onderwijs, moet iedereen vanaf dertien jaar een mondkapje dragen, tenzij je dat vanwege een beperking of ziekte niet kunt.