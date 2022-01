Russische autoriteiten hebben zaterdag drie nieuwe verdachten aangehouden die deel zouden uitmaken van de hackergroep REvil, bekend van de gelijknamige gijzelsoftware. Dat schrijft persbureau Reuters.

De arrestatie volgt een dag nadat de Russische veiligheidsdienst FSB bekend had gemaakt de REvil-bende te hebben opgerold. De drie nieuwe verdachten zijn aangehouden op verdenking van illegale geldhandel.

De groep REvil wordt verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van REvil-ransomware waar onder meer het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline en vleesverwerker JBS in 2021 door werden getroffen.

De verdachten zijn in opdracht van de Verenigde Staten aangehouden. Vrijdag heeft de FSB zeker 25 adressen doorzocht en veertien mensen aangehouden. Bij de huiszoekingen zijn goederen in beslag genomen waaronder meer dan 426 miljoen roebel (circa 4,9 miljoen euro), waarvan een deel in de vorm van cryptovaluta, 600.000 Amerikaanse dollar (ruim 525.000 euro), computerapparatuur en twintig luxe auto's.