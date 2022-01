De topmanagers van Google-moederbedrijf Alphabet en Facebook waren in 2018 op de hoogte van een deal waardoor Facebook werd voorgetrokken op de online advertentiemarkt van Google, blijkt volgens CNBC uit de gewijzigde aanklacht die in een antitrustrechtszaak bij de rechtbank van Texas en een aantal andere Amerikaanse staten is ingediend.

Afspraken tussen Google en Facebook over online advertenties zijn ondertekend door Google-directeur Sundar Pichai. In de e-mailconversatie was ook Facebook-topman Mark Zuckerberg betrokken.

In de aanklacht wordt beweerd dat Google op onrechtmatige wijze een monopoliepositie op de online advertentiemarkt heeft verworven of in stand heeft willen houden. Google en Facebook werkten illegaal samen om de prijzen die aan uitgevers werden betaald te verlagen, concurrerende advertentienetwerken uit te schakelen en advertentieveilingen van uitgevers te manipuleren, aldus de aanklacht. Google had de deal zelfs een codenaam gegeven: Jedi Blue, waarmee wordt verwezen naar de blauwe kleur van het Facebook-logo.

Volgens de klacht heeft Facebook, toen het in 2017 aankondigde met Google te willen gaan concurreren op het gebied van advertentietechnologie, een overeenkomst gesloten om de concurrentie in te dammen. Als onderdeel van de vermeende overeenkomst zou Google Facebook bepaalde voordelen hebben geboden op de advertentieveiling voor mobiele apps.

Verder zou Google de prijsniveaus voor advertenties hebben gemanipuleerd. Daarbij werden biedingen op de tweede plaats op advertentieveilingen verwijderd zodat Google een deel van het verschil tussen biedingen op de eerste en derde plaats in eigen zak kon steken. Daardoor werden ook uitgevers benadeeld die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten en meer hadden kunnen verdienen met hogere biedingen.

Aanklacht is aangepaste versie van aanklacht uit december 2020

De aanklacht werd voor het eerst in december 2020 ingediend bij de rechtbank van Texas, veertien andere Amerikaanse staten en Puerto Rico. Nu is dus een derde aangepaste versie van de aanklacht ingediend.

Hoewel Facebook wel betrokken is geweest, is het formeel geen gedaagde in deze rechtszaak. Google ontkent de beschuldigingen en noemt de beweringen onnauwkeurig.