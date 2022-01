De Russische veiligheidsdienst FSB heeft naar eigen zeggen de criminele hackergroep REvil, bekend van de REvil-gijzelsoftware, ontmanteld. Bij een speciale operatie zijn 25 huiszoekingen gedaan en zijn verschillende leden opgepakt, meldt de dienst vrijdag.

Om hoeveel personen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de FSB zijn de leden opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Joe Biden drong er afgelopen zomer zelf op aan bij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin om meer actie te ondernemen tegen criminele hackersgroepen die in Rusland actief zijn.

De REvil-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor tal van grootschalige ransomwareaanvallen. Daaronder zijn een cyberaanval op JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld, en een aanval die het grootste oliepijpleidingbedrijf van de VS platlegde.

Daarnaast zat de groep achter een hack bij Kaseya, een bedrijf dat softwarepakketten levert aan bedrijven over de hele wereld. Met deze softwarepakketten kunnen bedrijven computersystemen van klanten op afstand beheren. De hackers kwamen binnen via een zwakke plek in de software en konden zo systemen van honderden bedrijven gijzelen.