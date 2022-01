Google Analytics is binnenkort mogelijk niet meer toegestaan in Nederland, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op zijn website. De toezichthouder zegt vrijdag tegen NU.nl op het moment onderzoek te doen naar twee klachten over het gebruik van de statistiekendienst van Google in Nederland.

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase, zegt een woordvoerder van de AP. Meer details over het onderzoek of de klachten deelt de toezichthouder niet. "We zijn volgens de wet verplicht om eerst zelf het onderzoek af te ronden voordat we verdere uitspraken kunnen doen of conclusies kunnen delen."

De woordvoerder ziet de waarschuwing op de website van de AP niet als vooruitlopen op de zaken. "Het is servicegericht naar de vele organisaties die Google Analytics gebruiken en hier vragen over hebben. Organisaties zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk om bij te houden of hun producten aan de privacywet voldoen."

Google Analytics is software van Google die gebruikt kan worden om activiteiten op websites te meten. Met de dienst is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoeveel bezoekers een website trekt en op welke manier ze op de site zijn terechtgekomen.

Oostenrijks onderzoek: Analytics niet volgens de wet

De Oostenrijkse privacytoezichthouder heeft deze maand een onderzoek afgerond naar het gebruik van Google Analytics door een Oostenrijkse website.

In het onderzochte geval blijkt volgens de toezichthouder dat de software niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, voldoet. Het programma zou persoonsgegevens van Oostenrijkse gebruikers, zoals IP-adressen, naar Google in de Verenigde Staten sturen. De AP zegt het oordeel van de Oostenrijkse toezichthouder te bestuderen.

Google heeft op zijn website gereageerd. Het bedrijf laat weten dat gebruikers zelf kunnen instellen welke data er worden verstuurd. Standaard worden IP-adressen van gebruikers gedeeld met Amerikaanse servers, maar volgens Google kunnen gebruikers van Analytics dat uitschakelen.