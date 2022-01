Facebook-moederbedrijf Meta wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor 2,3 miljard pond (zo'n 2,8 miljard euro). In een massaclaim wordt Meta verweten gebruikersgegevens te hebben uitgebuit om geld te verdienen, schrijft Reuters vrijdag.

Jurist Liza Lovdahl Gormsen heeft de claim ingediend namens alle Britten die tussen 2015 en 2019 Facebook gebruikten. Lovdahl Gormsen, een belangrijke adviseur van de financieel toezichthouder het VK, zegt dat Facebook miljarden heeft verdiend aan de persoonsgegevens van zijn gebruikers.

"In de zeventien jaar na de oprichting groeide Facebook uit tot het enige sociale netwerk in het VK waar je op één plek met vrienden en familie in contact kan blijven", zegt ze. "Maar Facebook heeft zijn marktdominantie misbruikt om oneerlijke voorwaarden op te leggen aan gewone Britten. Op die manier kon Facebook hun persoonlijke gegevens exploiteren."

In een verklaring laat Facebook weten dat consumenten zelf veel controle hebben over welke informatie ze delen op platforms van Meta en met wie. Ook zegt het techbedrijf dat zijn diensten populair zijn omdat Britten er veel waarde aan hechten.

Een speciale instantie voor mededingingszaken in Londen zal zich over de zaak buigen.

In Nederland spanden de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS) eerder een soortgelijke rechtszaak aan tegen Facebook. De partijen vinden dat het bedrijf Nederlandse gebruikers moet betalen voor het schenden van hun privacy. In juli vorig jaar oordeelde een rechtbank dat die zaak mag doorgaan, nadat Facebook bezwaar had ingediend.