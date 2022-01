Websites van verschillende Oekraïense ministeries zijn vrijdag niet bereikbaar omdat ze zijn gehackt. Mensen die sites van onder meer het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Buitenlandse Zaken bezoeken, kunnen een boodschap te zien krijgen waarin staat dat persoonsgegevens van alle Oekraïense burgers zijn gewist op de computers van de instanties.

De berichten worden in het Oekraïens, Russisch en Pools getoond. Ook staat er dat de persoonsgegevens openbaar zullen worden gemaakt.

Wie er achter de aanvallen zit is onbekend. Ook is onduidelijk of de hackers inderdaad gegevens in handen hebben en zo ja, om welke persoonsgegevens het precies gaat.

De boodschap eindigt met een cryptische mededeling. Daarin staat dat het gaat om "wraak voor Wolynië, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, het Oekraïense Verzetsleger, Galicië, Polesië en de historische landen". Wolynië, Galicië en Polesië zijn regio's in de grensgebieden tussen Oekraïne, Polen, Belarus en Rusland. De Organisatie van Oekraïense Nationalisten en het daaruit voortkomende Oekraïense Verzetsleger waren extreemrechtse organisaties voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.