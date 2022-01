Cybercriminelen uit Noord-Korea hebben in 2021 voor bijna 400 miljoen dollar (omgerekend 348 miljoen euro) gestolen van platforms die in cryptovaluta handelen. Het aantal hacks steeg van vier in 2020 naar zeven in 2021 en de opbrengst voor de hackers nam met 40 procent toe, schrijft onderzoeksbureau Chainalysis in een rapport.

Hackers slaagden erin om geld te stelen uit digitale portemonnees van hun slachtoffers, door onder meer gebruik te maken van zwakke plekken in computercodes, malware en phishingmails. Vooral investeringsmaatschappijen werden het slachtoffer.

De buitgemaakte cryptomunten werden zorgvuldig witgewassen, waardoor ze niet meer te traceren waren. Daarna werden ze omgezet in harde valuta, beschrijft het rapport.

De onderzoekers van Chainalysis lokaliseerden daarnaast ook 170 miljoen dollar aan cryptomunten die waren buitgemaakt met 49 hacks die werden uitgevoerd tussen 2017 en 2021. Dat de Noord-Koreanen deze munten nog altijd in hun bezit hebben, duidt er volgens de onderzoekers op dat het land een langetermijnstrategie heeft. "Het suggereert een zorgvuldig en niet een wanhopig en impulsief plan", aldus het rapport.

Volgens de Verenigde Naties gebruikt Noord-Korea cyberaanvallen als middel om de internationale sancties die aan het land zijn opgelegd te omzeilen. Met de opbrengsten zou het land zijn nucleaire en wapenprogramma financieren.