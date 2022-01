Wat is de beste middelgrote draadloze speaker met accu? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Draadloze speakers zijn er in verschillende afmetingen. Sommige speakers, zoals wifispeakers, zijn voor thuis, andere voor onderweg. Speakers die je meeneemt op pad hebben een accu. Grote speakers vullen een grote ruimte makkelijker met onvervormd geluid. Kleinere speakers kunnen dat minder goed, maar passen wel in je tas als je op reis gaat.

Wil je echt draadloos, dus op een accu, muziek kunnen afspelen? En wil je niet te groot en niet te klein? Kies dan een middelgrote draadloze speaker met accu. Dit zijn altijd bluetoothspeakers, al bestaan er enkele modellen met óók nog wifi. Speakers tussen de 0,7 en 2 liter noemen we 'middelgroot'.

De Consumentenbond test middelgrote draadloze speakers met accu op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en accuduur. In totaal zijn er 82 draadloze speakers getest, waarvan 20 middelgrote met accu die goed verkrijgbaar zijn.

Een middelgrote draadloze speaker van het merk JBL is Beste uit de Test. Een speaker van Ultimate Ears is Beste Koop.

Beste uit de Test: JBL Charge 4

Dit model van JBL is vooral geschikt voor onderweg. Hoewel het een draadloos apparaat is, heeft hij ook een lijningang waarmee je hem met draad kunt gebruiken. Er is een app waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je kunt je smartphone opladen via de USB-aansluiting. Je kunt er niet handsfree mee bellen. Het is een van de weinige bluetoothspeakers die echt goed geluid produceren, vergelijkbaar met duurdere speakers zoals de Sonos Move en de Sony SRS-XB43. Die zijn bovendien een maatje groter.

De JBL Charge 4 valt op door zijn prima accuduur van negentien uur. Via de accu bijna leeg-indicatie kun je zien wanneer je weer moet opladen. Deze speaker is redelijk eenvoudig te koppelen aan een smartphone of laptop. Het gebruik van de app blijkt ietsje ingewikkelder.

Bluetooth- en wifispeakers maken gebruik van radiofrequenties die ook door andere apparaten worden gebruikt. Dat kan storing opleveren waardoor de verbinding kan wegvallen. De ene speaker is daar gevoeliger voor dan de andere. Uit de test blijkt dat deze JBL vrijwel niet storingsgevoelig is.

NB: De JBL Charge 4 is tijdelijk niet verkrijgbaar. Een alternatief is de JBL Charge 5, die wat zwaarder en duurder is waardoor die in de categorie groot valt. Binnen die categorie is de Charge 5 Beste uit de Test.

Beste Koop: Ultimate Ears WONDERBOOM

Deze draadloze bluetoothspeaker van Ultimate Ears is net als de JBL dankzij de ingebouwde accu vooral geschikt voor onderweg. Hij heeft een lijningang waarmee je hem met draad kunt gebruiken. Er is geen app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je kunt je smartphone niet opladen via de USB-aansluiting. Net als de JBL kun je er niet handsfree mee bellen.

De Ultimate Ears WONDERBOOM is ruim een halve kilo lichter dan de speaker van JBL. De geluidskwaliteit is wel een stukje minder. En hoewel de accuduur met 14,5 uur prima is, is die toch flink korter dan de accuduur van de JBL Charge 4.

Ondanks dat de geluidskwaliteit niet helemaal top is, blijkt de klank op hogere volumes wel vrij helder en vrij van vervormingen. Al met al heb je met de Ultimate Ears een speaker met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Overigens levert de Ultimate Ears WONDERBOOM 2 zo goed als dezelfde kwaliteit. De prijzen van beide modellen fluctueren vaak, waardoor soms de een en dan weer de ander net wat goedkoper is.

