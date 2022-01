Firefox kampte donderdag met een probleem waardoor de webbrowser niet naar behoren werkte. Websites werden na het invoeren van een URL niet geladen, meldden gebruikers op sociale media. De problemen zouden inmiddels opgelost moeten zijn, meldt Firefox op Twitter.

De problemen lijken te zijn ontstaan door een oneindige loop in de zogenoemde HTTP/3-implementatie van de browser. Die implementatie wordt gebruikt om informatie uit te wisselen op het internet. Door de oneindige loop liep het proces voor onbepaalde tijd vast. Overigens had niet iedereen last van de problemen.

Ontwikkelaars bevestigden op een Mozilla-forum dat de webbrowser last had van een bug. Hoe het precies mis heeft kunnen gaan, is nog niet duidelijk. Firefox zegt op een later moment meer informatie te geven.

Gebruikers die problemen hadden, wordt aangeraden Firefox opnieuw op te starten. Dan zou alles weer naar behoren moeten werken.