Ga voedselverspilling tegen door eten te kopen dat bijna over de houdbaarheidsdatum is en breng je gezondheid goed in kaart. Dit zijn de apps van de week.

Metriport

Wil je je dit jaar écht aan je goede voornemens houden? Of ben je op zoek naar meer inzicht in je dagelijkse bezigheden en gezondheid? Metriport kan je daarbij helpen. Je kunt namelijk bijna alles wat je op een dag doet registreren in de app: of je hebt gesport, wat je hebt gegeten en hoe je je mentaal voelt.

Ook kun je Metriport synchroniseren met Google Fit of Apple Health voor een nog gedetailleerder beeld over jezelf. Vervolgens maakt de app allerlei statistieken en grafieken voor je aan, waarmee je je eigen ontwikkeling kunt bekijken. De basisfuncties zijn gratis, voor de meer geavanceerde opties is een abonnement vereist.

Download Metriport voor Android of iOS.

Flatify

Wie zou er boodschappen doen? Wie heeft het meeste geld uitgegeven? Wanneer staat er weer iets leuks gepland om samen te doen? De app Flatify is bedoeld om dit soort zaken met je huisgenoten te regelen. Je plant gemakkelijk klusjes voor elkaar in of deelt een boodschappenlijstje en de bijbehorende prijzen. Zo zie je direct wie er nog geld tegoed heeft en kun je kosten verdelen.

Een gedeelde agenda, een chatfunctie en een schoonmaakrooster behoren ook tot de mogelijkheden binnen de app. Flatify werkt met name goed voor huisgenoten, al kunnen gezinnen het ook gebruiken om onderling taken te verdelen. De app is gratis, maar sommige functies zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie.

Download Flatify voor Android of iOS.

Overblijvers

Met de nieuwe app Overblijvers probeert Albert Heijn voedselverspilling tegen te gaan. De supermarktketen wil onverkochte producten niet meer zomaar weggooien, maar tegen korting verkopen. Klanten kunnen tasjes aanschaffen met daarin producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen.

Via je postcode wordt de dichtstbijzijnde winkel getoond, waar je kunt zien welke Overblijvers beschikbaar zijn. De tasjes zijn gevuld met producten die dezelfde of de volgende dag over de datum gaan. Die tasjes kun je vervolgens reserveren en bij de winkel betalen en ophalen.

Op dit moment zit de app nog in een testfase en doen er slechts tien filialen mee in onder meer Amsterdam, Alkmaar en Houten. De supermarktketen hoopt binnenkort uit te breiden naar meer winkels.

Download Overblijvers voor Android of iOS.