Voor van alles en nog wat maak je een account aan. Grote kans dus dat je ook veel accounts hebt die je allang niet meer gebruikt. Met deze tips vind en verwijder je die weer.

Iedereen zal hier en daar wel wat ongebruikte accounts hebben. Misschien kijk je niet meer om naar LinkedIn, heb je al jaren een sluimerend profiel op muziekwebsite Last.fm of staan je gegevens geparkeerd bij een van de vele duizenden andere websites en apps.

Als je iets niet meer gebruikt, is het een goed idee om zo'n oud account te verwijderen. Zeker als je het al jaren niet hebt geactiveerd, is de kans groot dat je nog een oud wachtwoord hebt gebruikt.



Veel mensen gebruikten vroeger voor alle diensten hetzelfde wachtwoord, dus wie weet waar een hacker nog meer in kan komen als hij zo'n code heeft bemachtigd. Bovendien geldt altijd: hoe minder mensen en bedrijven jouw gegevens hebben, hoe beter het is voor je privacy. Maar hoe vind je al die oude accounts?

Zoek in je wachtwoordmanager

De eerste plek om te zoeken is je wachtwoordmanager, als je die gebruikt. Zeker als je die al jaren hebt, vind je hier al je accounts. Zo kun je makkelijk zien welke je niet meer nodig hebt.

Heb je niet zo'n wachtwoordmanager, dan is de kans groot dat je browser je wachtwoorden voor je bijhoudt. In elke browser kun je die opgeslagen codes vinden via de instellingen. Bij Chrome ga je bijvoorbeeld via 'Automatisch invullen' naar 'Wachtwoorden' om een hele lijst te zien. Waarschijnlijk vind je hier tientallen, zo niet honderden accountnamen. Een handige truc om snel accounts te vinden die je niet meer gebruikt.

Koppelingen met sociale media

Andere vindplaatsen voor verweesde accounts zijn sociale media en andere gekoppelde diensten. Je gebruikt ongetwijfeld je profielen van bijvoorbeeld Facebook, Google of Apple om bij andere plekken in te loggen, omdat je je daarmee makkelijk en snel aanmeldt.

Bij al die profielen kun je ook goed zien welke accounts eraan zijn gekoppeld. Op Facebook ga je in 'Instellingen' bijvoorbeeld naar 'Apps en websites' om alle gelinkte accounts te vinden.

Bekijk of je gehackt bent

Tot slot zijn er websites die bijhouden waar wachtwoorden en andere data zijn gelekt door hacks. De bekendste site is Have I Been Pwned, waar je simpelweg je e-mailadres invoert om te zien via welke accounts criminelen iets over jou hebben buitgemaakt.

Met bovenstaande tips spoor je je ongebruikte accounts makkelijk op, maar voor het verwijderen van die accounts bestaan geen eenduidige tips. Elke dienst heeft zijn eigen procedure, waar je zelf even naar moet zoeken. Meestal staat de optie om een account te verwijderen ergens bij je profielinstellingen.

Sowieso is een dienst verplicht je die mogelijkheid te geven, dus als je die niet kunt vinden, kun je contact opnemen met de klantenservice van die site.