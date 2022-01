Nigeria heeft zijn Twitter-blokkade na een half jaar opgeheven, omdat het platform nu voldoet aan de voorwaarden die door de overheid werden opgelegd. Dat schrijft onder meer CNN.

Twitter werd in juni vorig jaar door Nigeria in de ban gedaan. Het platform verwijderde een tweet van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, die een kwetsend bericht plaatste over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra.

Daarmee overtrad de president de regels van Twitter. De regering besloot daarop het platform te blokkeren in Nigeria, omdat er te veel "ondermijnende activiteiten" zouden plaatsvinden.

Sindsdien zijn er gesprekken geweest tussen de Nigeriaanse regering en Twitter. Inmiddels zou Twitter hebben toegezegd aan alle voorwaarden van de overheid te voldoen, waardoor het platform weer beschikbaar is voor de miljoenen inwoners van Nigeria. Over de voorwaarden zijn geen details bekend. Wel schrijft CNN dat op Twitter in het land geen berichten gepubliceerd mogen worden die niet stroken met de Nigeriaanse wetgeving.