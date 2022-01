Apple heeft een aantal (betaalde) kopieën van het Lingo-achtige puzzelspelletje Wordle uit zijn App Store verwijderd. Dat bevestigt het bedrijf aan Bloomberg.

Wordle is een spel waarbij mensen eens per dag een woord kunnen te raden door letters op een raster in te vullen. Met behulp van hints moeten ze vervolgens in zes beurten tot de oplossing zien te komen. Het spel lijkt in opzet erg op Lingo.

Het puzzelspel is alleen via de website van maker Josh Wardle te spelen. Toch proberen ook appmakers op het succes mee te liften. Apps zoals Wordle - The App en What Word - Wordle werden snel populair. In Nederland stond de laatstgenoemde app op de eerste plek in de categorie Woordspellen, maar inmiddels zijn de varianten niet meer in de App Store te vinden.

Apple heeft geen volledige verklaring gegeven over het verwijderen van de app. In de regels van de App Store staat wel dat ontwikkelaars zelf met ideeën moeten komen. "Kopieer niet simpelweg de populairste app van de App Store. Het is ook niet toegestaan om te doen alsof je zelf een app hebt gemaakt, terwijl slechts de naam of het uiterlijk iets is aangepast."

Oude Wordle-app weer populair

Niet alle Wordle-klonen zijn verwijderd. Via de zoekfunctie van de App Store zijn nog enkele varianten te vinden. Het is niet bekend of Apple die later alsnog aanpakt.

Er bestond overigens al een Wordle-app. Die is gemaakt door ontwikkelaar Steven Cravotta en werkt anders dan de huidige internethit. In de app krijgen spelers een aantal letters voorgeschoteld in een cirkel, die gebruikt moeten worden om zo veel mogelijk woorden te maken. Hoewel de app al ruim vier jaar in de App Store te vinden is, staat hij inmiddels weer hoog in de toplijsten van woordspellen.