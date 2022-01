Twitter heeft woensdag een account opgeschort waar Viruswaarheid-voorman Willem Engel gebruik van maakte na de schorsing van zijn eigen accounts. Het gaat om @dorienrose, het account van zijn vriendin.

Engels andere accounts werden dinsdag al uit de lucht gehaald, waardoor zijn tweets niet meer zichtbaar zijn voor gebruikers van het sociale medium.

Volgens Engel is het account van zijn vriendin opgeschort omdat hij daarmee de ban probeerde te ontwijken. Hij zegt zelf niet direct tweets via het account te hebben geplaatst. Wel stuurde hij berichten door naar zijn partner, die ze vervolgens voor hem plaatste.

Een woordvoerder van Twitter liet dinsdag weten dat het gaat om een tijdelijke opheffing "wegens schending van ons beleid inzake platformmanipulatie en spam". Het platform wees er onder meer op dat gebruikers niet meerdere accounts mogen hebben voor min of meer dezelfde doeleinden.

Ook benadrukte Twitter dat het bedrijf ingrijpt bij overtredingen van zijn beleid met betrekking tot "misleidende informatie over COVID-19" en met betrekking tot "privégegevens en media".

Engel deelde foto van adresgegevens minister Kaag

Vorige week deelde Engel op Twitter een foto waarop het huisnummer en de postcode van minister van Financiën Sigrid Kaag zichtbaar waren. De Viruswaarheid-voorman denkt dat dat de reden is dat zijn accounts zijn geschorst en dat de overheid daar deels achter zit.

Engel is voornemens een kort geding aan te spannen tegen Twitter. Volgens hem was het delen van de foto geen "oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging".

Minister Kaag wil aangifte doen tegen Engel. Momenteel wordt onderzocht op welke grond dat precies moet gebeuren.