De politie maakt vanaf woensdag gebruik van de app 112NL. Met de app kunnen mensen die niet goed horen of spreken chatten met de hulpdiensten. De app is ook geschikt voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken.

Appgebruikers vullen vooraf in of ze moeite hebben met spreken of horen en wat hun voorkeurstaal is voor de chatfunctie. De app heeft een vertaalfunctie voor 109 talen, die tijdens het chatten kan worden gebruikt zodat de beller en de meldkamer elkaar begrijpen, ook als ze verschillende talen spreken.

Als mensen de app gebruiken om hulpdiensten in te schakelen, worden de persoonlijke gegevens meegestuurd naar de meldkamer. De centralist kan de beller zo beter en sneller helpen, zegt de politie. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met spreken, kan bijvoorbeeld een chatgesprek worden opgezet. Dat kan alleen de centralist doen.

Volgens de politie wordt de app in de toekomst uitgebreid met de optie om foto- en videomateriaal mee te sturen. De app is gratis te downloaden voor Android-telefoons en voor iPhones.