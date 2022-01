Het gebruik van DigiD en de app van het systeem is gegroeid. Er werd vorig jaar in totaal 545 miljoen keer ingelogd, meldt Logius, de instantie die verantwoordelijk is voor de inlogmethode. Dat komt neer op een toename van 35,6 procent.

In 2020 werd er nog 402 miljoen keer ingelogd. Volgens Logius is de stijging grotendeels toe te schrijven aan de coronacrisis. Gebruikers moeten bijvoorbeeld inloggen met hun DigiD voor de CoronaCheck-app en de website Coronatest.nl.

Ook de DigiD-app wordt steeds vaker gebruikt. Voor het gebruik van de app hoeven gebruikers alleen een vijfcijferige pincode in te voeren, in plaats van elke keer opnieuw in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

Vorig jaar werd in 50 procent van de gevallen ingelogd met de DigiD-app. Inmiddels gebruikers bijna elf miljoen mensen die app om in te loggen. Het gaat in totaal om 16,5 miljoen accounts.