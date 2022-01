Het nieuwe jaar aftrappen met een nieuwe smartphone? NU.nl zet samen met de redactie van Tweakers de beste smartphones van dit moment op een rij.

Hooguit 200 euro: Xiaomi Redmi Note 9 Pro

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro is nogal een oudje aan het worden, maar is nu wel gunstig geprijsd. Hij heeft een full-hd-lcd-scherm (waar de concurrentie vaak een hd-readyscherm heeft), een relatief snelle Snapdragon-processor en een camerasysteem met 64-megapixelhoofdcamera en een ultragroothoekcamera, die elders vaker ontbreekt.

De mooie (Gorilla-)glazen behuizing bevat ook nog 128 GB aan opslag. Een nadeel is het gebrek aan stereoluidsprekers, maar wel aanwezig zijn NFC en een infraroodblaster, die de Redmi 9T ook heeft. Hoewel het opladen dankzij de 30W-lader erg snel gaat, is de accuduur aan de korte kant.

Hooguit 350 euro: Xiaomi POCO X3 Pro

In deze prijsklasse is de Xiaomi POCO X3 Pro een interessant toestel. De Snapdragon-processor is veel sneller dan wat de concurrentie voor dit bedrag inbouwt, wat je vooral kunt merken als je intensieve 3D-games speelt of lang met je toestel wil doen.

Fijn aan de POCO X3 Pro is ook de aanwezigheid van stereoluidsprekers, 33W-snelladen en een IP53-waterdichtheidsclassificatie. In andere opzichten weet hij de middenmoot echter niet altijd te ontstijgen. De accuduur is bijvoorbeeld niet echt goed en het scherm is niet zo mooi en helder als bij concurrenten.

Hooguit 500 euro: Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G

De 4G-versie van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) is nu verkrijgbaar voor minder dan 500 euro en beter dan ooit. Vroeger had deze versie naast mindere connectiviteit ook de tragere en minder zuinige Exynos-chip, maar sinds dit jaar heeft ook het 4G-model dezelfde Snapdragon-processor aan boord als het 5G-model.

Er zijn zelfs voor dit bedrag al snellere smartphones, maar de S20 FE is uitstekend in balans en daarmee een goede deal. Voor eigenschappen als een hoge waterdichtheidsrating en draadloos opladen betaal je elders veel meer. In de hand voelt de S20 FE door de plastic achterklep niet zo luxueus aan als sommige concurrenten. Net als bij de OnePlus Nord 2 ontbreekt een 3,5mm-aansluiting, maar er is wel een microSD-kaartlezer voor geheugenuitbreiding present.

Hooguit 750 euro: Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

De Galaxy S20 Fan Edition blijft een prima optie. Net als het 4G-model is hij uitstekend in balans en daarmee een goede deal. Hij heeft een luxe camerasysteem met driemaal optische zoom, een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een prima ultragroothoekcamera, helaas zonder macrofunctie.

Het scherm is zeer goed en de accuduur bovengemiddeld lang, hoewel het opladen niet zo snel gaat. De Snapdragon 865-chip is niet zo snel als die van sommige andere toestellen in dit segment en elders krijg je ook weleens meer dan de 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag in het gelinkte model. Dat laatste kun je wel uitbreiden dankzij de microSD-kaartlezer.

Boven de 750 euro: Samsung Galaxy S21+ 5G

De Samsung Galaxy S21+ is in de laatste maanden wat in prijs gestegen, maar op veel punten nog steeds een uitstekende optie. Zoals uit onze tests blijkt, heeft hij van alle high-end smartphones gemiddeld de langste accuduur, uitgezonderd de nieuwe iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max.

Dankzij de nieuwe vingerafdrukscanner gaat het ontgrendelen soepel, het ontwerp is strak en het scherm is weer erg mooi. Achterop zit een capabele cameraopstelling met drie lenzen, maar helaas is er geen goede macrofunctie aanwezig. De telelens is bovendien niet zo bijzonder als die in de S21 Ultra. De software is wat minder 'clean' dan die van OnePlus en Google, maar biedt wel veel mogelijkheden.