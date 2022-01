Sony gaat dit jaar door met het maken van de PlayStation 4. Door het wereldwijde chiptekort en logistieke problemen bij het leveren van onderdelen lukt het niet om voldoende PlayStation 5-consoles te maken, meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Sony heeft nooit officieel aangekondigd dat het zou stoppen met het maken van de PS4, maar volgens ingewijden was het oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2021 zou gebeuren. De oudere spelcomputer maakt gebruikt van minder geavanceerde chips en is eenvoudiger te produceren dan de PlayStation 5, die al sinds zijn debuut in november 2020 schaars is.

Het Japanse technologieconcern heeft sinds 2013 meer dan 116 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht. Wat betreft abonnementen en software zorgt de console nog steeds voor een aanzienlijk deel van de inkomsten van Sony's gamingdivisie. De verkoop van de PlayStation 4 loopt inmiddels wel flink terug.