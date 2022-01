YouTube doet te weinig om de verspreiding van desinformatie aan te pakken. Dat schrijft een wereldwijde coalitie van factcheckorganisaties in een brief aan het platform, meldt The Guardian woensdag.

De brief is ondertekend door meer dan tachtig organisaties, waaronder Full Fact uit het Verenigd Koninkrijk en Fact Checker van The Washington Post.

Volgens de organisaties laat YouTube onder meer de groep Doctors for the Truth desinformatie over het coronavirus verspreiden. Ook video's waarin wordt beweerd dat er fraude is gepleegd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden niet altijd van het platform worden verwijderd.

De brief dringt er bij YouTube, dat eigendom is van Google, op aan om vier wijzigingen aan te brengen:

Een toezegging om onafhankelijk onderzoek naar desinformatiecampagnes op het platform te financieren.

Vaker linken naar websites met waarheden bij video's die desinformatie verspreiden.

Voorkomen dat video's van mensen die eerder in de fout zijn gegaan door het algoritme worden gepromoot.

Meer doen om onwaarheden in niet-Engelstalige video's aan te pakken.

Een woordvoerder van YouTube zegt dat het bedrijf de afgelopen jaren al veel maatregelen heeft genomen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Volgens haar bevat slechts 0,21 procent van de video's inhoud die later door het platform wordt verwijderd. Wel zegt YouTube ervoor open te staan om het beleid verder te verbeteren.