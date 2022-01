Het Lingo-achtige woordenspelletje Wordle is een online hit. Honderdduizenden mensen wereldwijd proberen elke dag een Engels woord te raden. Jelle Besseling (24) maakte een Nederlandse versie: Woordle. Daarmee kun je ook woorden van zes letters raden.

Bij Wordle is elke dag een woord van vijf letters te raden. Dat woord is voor iedereen hetzelfde. Met behulp van gekleurde hints worden mensen na elke poging verder op weg naar de oplossing geholpen. Die moet binnen zes pogingen worden gevonden, anders zijn de beurten voor die dag op en is er de volgende dag weer een nieuw woord. Mensen kunnen hun resultaten delen via emoji's. Er ontstaat dan een raster van grijze, gele en groene blokjes dat er bij iedere speler anders zal uitzien.

Besseling had nooit van Wordle gehoord, totdat hij een tweet van Alexander Klöpping zag, die schreef dat iemand er een Nederlandse versie van zou moeten maken. "Ik had op Twitter wel de gekleurde blokjes gezien, maar ik had het nooit gespeeld", zegt hij. "Maar toen ik dat wel had gedaan, dacht ik: hij heeft gelijk, iemand moet dit maken."

Vervolgens kocht Besseling de domeinnaam woordle.nl en besloot hij zo snel mogelijk een Nederlandse Wordle-variant te maken. Het kostte hem uiteindelijk zo'n acht uur om de code van het origineel aan te passen.

873 woorden in de Nederlandse versie

De student Computing Science aan de Radboud Universiteit in Nijmegen haalde alle Nederlandse vijfletterwoorden van Wikipedia. Daarna viste hij er met de hand nog een aantal woorden uit. "Ik ben er nog een hele tijd mee bezig geweest om alle onzinwoorden en vieze woorden eruit te halen", zegt hij. "Uiteindelijk bleven er 873 woorden over."

De eerste versie van Woordle was vrijwel een kopie van het origineel. Inmiddels heeft Besseling zijn eigen code geschreven en daarmee een heel eigen versie gemaakt, die nog wel op het origineel lijkt. "De grootste verandering is dat de kleuren anders zijn en dat de letters niet meer omdraaien."

Helemaal nieuw is zijn versie waarin mensen woorden van zes letters moeten raden. Ook dat was een experiment. "Ik was bezig met het bouwen van een eigen versie en mijn code was best wel goed. Toen ik de woorden verving door woorden van zes letters, bleef het prima werken. Ik dacht: als mensen het jammer vinden dat het spel er iets anders uitziet, kan ik dit in elk geval aanbieden als cadeautje."

Pas sinds deze week houdt Besseling statistieken bij. Daaruit blijkt dat op één dag zo'n elfduizend mensen zijn site bezoeken om een puzzel op te lossen. Zelf speelt hij het spelletje eigenlijk nooit. "Ik weet de woorden vaak al, omdat ik de site daarmee moet testen."