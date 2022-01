Twitter heeft twee accounts van Willem Engel tijdelijk geschorst. Het netwerk heeft hem laten weten dat hij de regels heeft overtreden, zegt de voorman van actiegroep Viruswaarheid tegen NU.nl. Die melding is sinds dinsdagmiddag ook te zien op zijn accounts @dancalegria en @willem_engel. Hoelang Engel geschorst blijft, is niet bekend.

Welke berichten voor Twitter reden waren om de accounts te blokkeren, is niet duidelijk. Engel vermoedt dat het te maken heeft met het delen van adresgegevens van D66-leider Sigrid Kaag. Die publiceerde hij zondag via zijn account @dancalegria, een paar dagen nadat de vicepremier en minister van Financiën bij haar huis werd bedreigd met een brandende fakkel. Kaag heeft vervolgens aangifte gedaan tegen de voorman van actiegroep Viruswaarheid.

Engel 'doxxte' Kaag, wat is dat? Het publiceren van persoonlijke informatie van andere mensen, zoals een woonadres, heet doxxen.

In dit geval lag het extra gevoelig, omdat woensdagavond nog een 29-jarige man werd aangehouden omdat hij al schreeuwend met een brandende fakkel voor het huis van Kaag stond. De D66-leider belde daarom de politie. Inmiddels zit de man vast. Hij moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.

Kaag noemde het voorval "bedreigend en angstig".

Doxxing is niet strafbaar, maar er is wel wetgeving tegen in de maak.

Twitter blokkeerde Engel na het voorval voor twaalf uur en zei dat hij de tweet moest verwijderen om weer toegang te krijgen tot zijn account. Dat deed hij. Het bedrijf maakt niet duidelijk waarom de beide accounts nu alsnog zijn verwijderd. Twitter laat aan NU.nl weten dat het gaat om een "tijdelijke schorsing", omdat Engel de regels rondom "platformmanipulatie en spam" heeft overtreden.

Engel zegt geen spijt te hebben van zijn tweet, omdat zijn bericht "een groter doel diende" namelijk onderzoek naar Kaags financiën. In een screenshot in de desbetreffende tweet was te zien dat hij informatie over haar opvroeg bij het Kadaster, inclusief Kaags postcode en huisnummer. Over wat de toegevoegde waarde van haar gegevens in dat screenshot is, blijft Engel echter vaag. Zijn huidige standpunt lijkt sowieso haaks te staan op wat hij in de tweet zelf schreef: "Misschien is dit privé, waarvoor excuses", waarmee hij zichzelf alvast leek in te dekken.

Engel zegt naar de rechter te stappen. "We gaan Twitter sommeren om de accounts vrij te geven. Doen ze dat niet, dan moeten ze zeggen wat de overtredingen precies zijn. Ik ben geen bot en geen trol, ik tweet alles zelf, altijd binnen de perken. Deze vorm van censuur gaat heel ver."

"Als er iets opvallend is aan mijn Twitter-gedrag, is het dat ik netjes blijf", vindt hij. Toch is het niet de eerste keer dat Twitter ingrijpt bij een tweet van Engel. In juni vorig jaar droeg het bedrijf Engel op om een tweet over Christian Eriksen te verwijderen. Daarin stelde hij dat de Deense voetballer een hartstilstand op het veld kreeg doordat hij gevaccineerd was tegen COVID-19. De voorzitter van Eriksens toenmalige club Internazionale liet na het voorval weten dat de voetballer niet gevaccineerd was.