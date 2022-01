Twitter heeft twee accounts van Willem Engel geschorst. Het netwerk heeft hem laten weten dat hij de regels heeft overtreden, zegt Engel tegen NU.nl. Die melding is sinds dinsdagmiddag ook te zien op zijn accounts @dancalegria en @willem_engel.

Welke berichten precies reden waren voor Twitter om de accounts te verwijderen, is niet duidelijk. Engel vermoedt dat het te maken heeft met het delen van adresgegevens van D66-leider Sigrid Kaag. "Als er iets opvallend is aan mijn Twitter-gedrag, is het dat ik netjes blijf", zegt Engel.

Via zijn account @dancalegria deelde hij zondag de adresgegevens van Kaag. Twitter blokkeerde Engel voor twaalf uur en zei dat hij de tweet moest verwijderen. Dat deed hij vervolgens. Het bedrijf maakt niet duidelijk waarom de beide accounts nu alsnog zijn verwijderd. In een bericht van Twitter staat volgens Engel alleen dat hij regels rondom "platformmanipulatie en spam" heeft overtreden.

Engel zegt naar de rechter te stappen. "We gaan Twitter sommeren om de accounts vrij te geven", zegt hij. "Doen ze dat niet, dan moeten ze zeggen wat de overtredingen precies zijn. Ik ben geen bot en geen trol, ik tweet alles zelf, altijd binnen de perken. Deze vorm van censuur gaat heel ver." NU.nl heeft Twitter om een reactie gevraagd.

Het publiceren van persoonlijke informatie van andere mensen, zoals een woonadres, heet doxxen. In dit geval lag het extra gevoelig, omdat woensdagavond nog een 29-jarige man werd aangehouden, omdat hij al schreeuwend met een brandende fakkel voor het huis van Kaag stond. De D66-leider belde daarom de politie. Inmiddels zit de man vast en moet hij op 19 januari voor de politierechter verschijnen. Kaag noemde het voorval "bedreigend en angstig".