Apple gaat tegen een gereduceerd tarief alternatieve betaalsystemen toestaan voor aankopen via de Zuid-Koreaanse App Store. Dat schrijft het Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag. Wanneer de aanpassing wordt verwacht, is nog niet bekend.

De Koreaanse communicatiewaakhond KCC is nog in gesprek met Apple over de precieze invulling van de verandering. Er moeten onder meer afspraken worden gemaakt over welk percentage ontwikkelaars van alternatieve betaalsystemen moeten afstaan aan Apple. Het zou in elk geval minder zijn dan de 15 tot 30 procent commissie die ontwikkelaars via App Store-aankopen afdragen.

Aanbieders van appwinkels, zoals Google en Apple, mogen ontwikkelaars sinds september vorig jaar niet meer verplichten om van hun betaalsystemen gebruik te maken in Zuid-Korea. Daarvoor heeft het land een nieuwe wet ingevoerd.

Apple zegt de Zuid-Koreaanse wetten te respecteren en laat weten samen met de KCC te werken aan een oplossing voor gebruikers. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kunnen zij een flinke boete verwachten.

Google heeft in november al gezegd alternatieve betaalsystemen toe te staan in Zuid-Korea. In een blogbericht kondigde het bedrijf aan de afdracht met 4 procent te verlagen. Ontwikkelaars die doorgaans 15 procent afdragen via Google Play dragen daardoor via een ander systeem nog 11 procent af.