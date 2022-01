In een ver sterrenstelsel bestaat een planeet die niet rond is, maar de vorm van een rugbybal heeft. Deze ongebruikelijke vorm is waarschijnlijk ontstaan door de kracht van de ster waar de planeet omheen draait, melden ruimtevaartorganisatie ESA en de universiteit van Bern in Zwitserland.

De planeet heeft de wetenschappelijke naam WASP-103b gekregen. Hij is groter dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, en heeft waarschijnlijk ongeveer dezelfde samenstelling.

WASP-103b draait om een ster die bijna twee keer zo groot is als onze zon en 200 graden warmer. De planeet staat zo dicht bij die ster, dat hij er in minder dan een dag omheen draait. De aarde doet iets meer dan 365 dagen en zes uur over een baan rond de zon.

De planeet werd in 2014 ontdekt met de ruimtetelescopen Hubble en Spitzer. Zijn vreemde vorm is nu vastgesteld met een andere, Europese ruimtetelescoop, Cheops, die eind 2019 werd gelanceerd. Die satelliet is gebouwd om te zoeken naar planeten die rond andere sterren draaien, zogeheten exoplaneten.