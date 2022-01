Genshin Impact was vorig jaar wereldwijd de meest besproken game op Twitter. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk Apex Legends en Ensemble Stars!, blijkt uit gegevens van het platform.

Genshin Impact is een openwereldgame in animestijl die in 2020 werd uitgebracht door de Chinese ontwikkelaar miHoYo. De speler gaat op zoek naar een verloren broer of zus in de fantasiewereld Teyvat.

Uit de gegevens van Twitter blijkt dat het afgelopen jaar meer dan 2,4 miljard tweets over games zijn verstuurd. Dat is 14 procent meer vergeleken met het jaar ervoor. Vooral in het laatste kwartaal van 2021 werd enorm veel over games gepraat op Twitter.

In Japan werd het vaakst over games getweet, gevolgd door de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Waar Nederland in die lijst is geëindigd, is niet bekendgemaakt. Twitter heeft alleen een top tien van landen uitgebracht.

Ook het aantal tweets over verschillende game-evenementen is onder de loep genomen. Daarvan was E3 vorig jaar het populairst op Twitter. The Game Awards en de Xbox Games Showcase staan op de tweede en derde plek.