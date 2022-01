Signal-topman Moxie Marlinspike legt zijn functie als CEO neer, heeft hij maandag aangekondigd. Een geschikte opvolger is nog niet gevonden.

"Het is een nieuw jaar en ik heb besloten dat het een goed moment is om mezelf te vervangen als CEO van Signal", schrijft Marlinspike in een blog. Hij richtte de versleutelde berichtendienst in 2014 op en zegt na bijna een decennium toe te zijn aan iets nieuws.

Marlinspike geeft geen precieze reden voor zijn vertrek als CEO. Overigens zal hij het bedrijf niet helemaal verlaten; hij blijft nog actief in het bestuur.

WhatsApp-oprichter Brian Acton neemt de functie van CEO tijdelijk over. Marlinspike zegt de afgelopen maanden verschillende gesprekken te hebben gevoerd met mogelijke opvolgers, maar de juiste match lijkt nog niet gevonden. Het bedrijf vraagt geïnteresseerden om zich te melden.