Gameontwikkelaar Take-Two Interactive heeft overeenstemming bereikt over de overname van de Amerikaanse branchegenoot Zynga. Voor deze grootste overname ooit in de game-industrie wordt ongeveer 12,7 miljard dollar (zo'n 11,2 miljard euro) betaald.

Door de overname worden twee grote namen in de gamewereld samengevoegd tot een organisatie met een jaaromzet van ongeveer 6 miljard dollar. Take-Two is onder meer bekend van gametitels als Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization en Mafia.

Zynga is vooral bekend van games die in de browser en op sociale media kunnen worden gespeeld waaronder CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzels & Betoveringen, Hoge Hakken!, Merge Dragons, Toon Blast, Toy Blast en Zynga Poker.

De overnameprijs ligt 64 procent boven de slotkoers van het aandeel Zynga van vrijdag 7 januari (9,86 dollar). De overname wordt zowel in contant als aandelen betaald. Aandeelhouders van Zynga krijgen 3,50 dollar per aandeel in contanten en circa 6,36 dollar in aandelen Take-Two voor elk aandeel Zynga.

Zowel de besturen van Take-Two als Zynga hebben al ingestemd met de voorgenomen overname. De transactie hangt nu nog af van goedkeuring van aandeelhouders en mededingingsautoriteiten. Als die goedkeuring er komt, kan de overname naar verwachting voor eind juni van dit jaar worden afgerond.