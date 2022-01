Techbeurs CES in Las Vegas heeft dit jaar veel minder bezoekers getrokken vanwege het coronavirus. Bovendien hebben verschillende grote techbedrijven hun fysieke deelname aan het evenement afgezegd. Wat voor toegevoegde waarde hebben technologiebeurzen nog?

Vanwege de snel opkomende omikronvariant van het coronavirus hadden diverse grote techbedrijven hun aanwezigheid op CES al afgezegd. Daardoor waren onder meer Meta, T-Mobile, Microsoft, Google, Twitter en Philips er niet bij. In plaats daarvan gaven de merken online presentaties.

Voor deze grote bedrijven is dat niet problematisch, maar voor start-ups is het een stuk lastiger. "Dat heeft alles met budget te maken", vertelt Rutger de Graaf van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Waar grote bedrijven voldoende geld hebben voor andere marketingmogelijkheden, hebben start-ups dat niet.

'Vooral voor start-ups belangrijk'

"Technologiebeurzen zijn voor start-ups heel waardevol", zegt De Graaf. "Het is dé plek waar ze potentiële klanten kunnen ontmoeten. Bovendien hebben bijna alle grote bedrijven medewerkers rondlopen op beurzen die uitkijken naar eventuele partnershipdeals met start-ups. Zij bekijken waar het bedrijf zich eventueel bij kan aansluiten."

Voor grote bedrijven ligt het iets anders. "Zij zijn vooral aanwezig om zichzelf te vergelijken met de concurrentie. Is jouw bedrijf wel aanwezig en dat van een ander niet? Dan is dat in jouw voordeel."

Waar een groot bedrijf prima een online presentatie kan geven omdat er voldoende budget aanwezig is om zoiets op een goede manier te organiseren, is het voor start-ups veel lastiger om eruit te springen en dezelfde aandacht te krijgen.

Minder interessant voor normale bezoeker

Ook voor gewone bezoekers zijn er de afgelopen jaren wat dingen veranderd. Waar bedrijven vroeger de focus legden op het uitdelen van goodiebags, wordt dat volgens De Graaf de laatste jaren steeds minder. "Gewone bezoekers kunnen op de beurs nog producten testen of workshops volgen. Verder is het voor hen niet meer zo heel interessant."

Dat heeft ook te maken met de grote hoeveelheid journalisten die aanwezig zijn op technologiebeurzen. Die doen gelijk verslag van alle nieuwe apparaten op hun websites. Je hoeft niet meer zelf aanwezig te zijn om het nieuws snel tot je te krijgen.

Toch is de conclusie dat technologiebeurzen tegenwoordig niet meer zo relevant zijn te kort door de bocht. Voor grote bedrijven en met name start-ups is aanwezigheid nog steeds belangrijk.

In totaal hadden zeventig Nederlandse bedrijven zich aangemeld voor CES. Uiteindelijk hebben veertien daarvan hun deelname afgezegd vanwege het coronavirus, aldus De Graaf.