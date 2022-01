De Britse datatoezichthouder wil opheldering van Facebook-moederbedrijf Meta over de virtualrealitybril Oculus Quest 2. Er zijn volgens de Britse krant The Guardian twijfels of ouders wel voldoende mogelijkheden om hun kinderen tegen misbruik en ongepaste content te beschermen.

Experts op het gebied van kindveiligheid hebben gewaarschuwd voor de nieuwe VR-bril van Oculus. Daarom wil het Britse Information Commissioner's Office (ICO) een gesprek met Meta over het apparaat. De bril zou geen of te weinig mogelijkheden bieden om ouderlijk toezicht in te stellen om kinderen te beschermen tegen bepaalde content. Jonge kinderen worden zo mogelijk blootgesteld aan bedreigingen die het platform biedt, aldus de datatoezichthouder.

Volgens ICO moet de Oculus Quest 2 voldoen aan een 'kindercode' die de belangen van kinderen vooropstelt bij online diensten die waarschijnlijk toegankelijk zijn voor minderjarigen. Die kindercode moet voorkomen dat websites en apps misbruik maken van de gegevens van kinderen en internetapparaten.

Gebruikers moeten bijvoorbeeld ouder zijn dan dertien jaar om de Oculus-headset te gebruiken. Ook voor een Facebook-account geldt een minimumleeftijd van dertien jaar. Formeel is Meta dus verplicht om de leeftijd van gebruikers te controleren.

In Groot-Brittannië kan een inbreuk op de code worden bestraft met een boete van maximaal 17,5 miljoen pond (zo'n 21 miljoen euro) of 4 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf. In het geval van Meta zou dat maximaal 8 miljard pond kunnen zijn, hoewel het ook mogelijk is dat het bedrijf een formele waarschuwing of berisping krijgt.