Printerfabrikant Canon heeft zijn toners voor zakelijke en multifunctionele printers aangepast vanwege het wereldwijde tekort aan computerchips, blijkt uit een support-bericht van Canon.

Canon is begonnen met de productie van chiploze tonercartridges om ervoor te zorgen dat de voorraad van nieuwe toners niet opraakt. Normaal heeft een toner een chip die bijvoorbeeld kan detecteren hoeveel inkt er nog over is en of er een officiële cartridge wordt gebruikt.

Het produceren van tonercartridges zonder chip is een tijdelijke maatregel die volgens de fabrikant weinig impact heeft voor gebruikers. In de beschrijving staat dat de inktniveaus bij het gebruik van de aangepaste cartridges niet goed worden weergegeven totdat de cartridge helemaal leeg is.



De nieuwe chiploze tonercartridges zullen vanaf februari in ieder geval in Australië en Nieuw-Zeeland worden gedistribueerd voor zakelijke en multifunctionele printers van Canon. Het is niet bekend of in andere regio’s ook dergelijke toners zullen worden geleverd.