Een octrooi van Walt Disney voor het projecteren van bewegende 3D-beelden op objecten in de echte wereld is goedgekeurd. Daardoor wordt het gemakkelijker om interactieve attracties te creëren die met bezoekers in de themaparken kunnen communiceren, schrijft de LA Times.

Het Amerikaanse octrooibureau USPTO heeft het octrooi van Disney Enterprises goedgekeurd. De technologie wordt omschreven als een 'Virtual World Simulator'.

De technologie die in het octrooi wordt beschreven, kan ingezet worden om individuele bezoekers in de parken te volgen en specifiek voor hen beelden te projecteren op nabijgelegen objecten, gebouwen en muren. Ook kan Disney de technologie gebruiken om met de gasten te communiceren via 3D-projecties. Zo zou het kunnen gebeuren dat je langs een muur loopt en dat Mickey Mouse voor je verschijnt om te zwaaien en te dansen.

Bezoekers zouden kunnen worden getraceerd via hun smartphones of andere apparaten die ze bij zich dragen. Die locatie-informatie kan worden doorgegeven aan een computer die verbonden is met projectietoestellen die zich overal in de themaparken bevinden.

Na het lokaliseren van de bezoekers zou de 'Virtual World Simulator' een beeld van een Disney-personage voor de gasten kunnen projecteren. Via verborgen luidsprekers is de stem van het personage te horen voor een meeslepende ervaring.

Mensen hoeven geen speciale bril of koptelefoon te dragen om de beelden te zien. Dankzij de technologie hoeft een attractiepark geen acteurs in kostuums meer in te huren om de gasten te vermaken en met hen te communiceren.

Overigens gebruikt Walt Disney al 3D-projectors om bewegende beelden te projecteren op waterspuiten in de lichtshows World of Color in Disney California Adventure en Fantasmic in Disneyland. Ook worden de projectietoestellen gebruikt voor bewegende beelden op gebouwen en attracties tijdens de nachtelijke vuurwerkshows.