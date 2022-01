Er zijn vorig jaar netto 119.000 .nl-domeinen bij gekomen op internet. Dat zijn er een stuk minder dan in 2020, toen dat aantal uitkwam op ruim 206.000, meldt .nl-beheerder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Toch waren er meer registraties dan SIDN vooraf had verwacht. In 2020 sloot een recordaantal mensen een .nl-domein af. Toen gingen ondernemers massaal online nadat ze vanwege de coronacrisis hun deuren hadden moeten sluiten. SIDN vreesde dat veel van die domeinen in 2021 weer zouden worden opgezegd, maar het tegendeel bleek waar.

In 2021 werden in totaal 781.000 domeinnamen opgeheven, maar er werden er ook 900.000 aangevraagd. Daardoor eindigde het jaar toch in positieve positieve cijfers (119.000). Vooral in het voor- en najaar was het aantal nieuwe registraties relatief hoog.

De voornaamste drijfveer van de groei blijft volgens SIDN de digitalisering van het bedrijfsleven. Eind 2020 had 84 procent van alle Nederlandse bedrijven een website. Volgens SIDN groeit dat naar verwachting "snel door naar 90 procent".

In totaal zijn er inmiddels 6.231.000 .nl-domeinnamen actief. Het eerste .nl-domein werd in 1986 geregistreerd. Halverwege 2020 werd de grens van zes miljoen doorbroken.