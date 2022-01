Op de technologiebeurs CES in Las Vegas werden ook dit jaar weer bijzondere en gekke gadgets aangekondigd. In dit artikel lichten we er een aantal uit, waaronder een knabbelende knuffel en een BMW die van kleur verandert.

Knabbelende knuffels tegen stress

Het Japanse bedrijf Yukai Engineering heeft knuffeldieren gemaakt die op je vinger sabbelen. Het speelgoed heet Amagami Ham Ham. Amagami betekent knabbelen in Japans.

En dat is precies wat de knuffeldieren doen. De eigenaar steekt een vinger in het bekje, dat daarop zachtjes begint te bewegen. Volgens de fabrikant werkt dat stressverlagend. Er komen een honden- en een kattenversie op de markt, maar de prijs is nog niet bekend.

Een slimme halsband voor honden

Het bedrijf Invoxia heeft een slimme halsband voor honden ontwikkeld. De Smart Dog Collar heeft sensoren waarmee onder meer de ademhaling en hartslag van de huisdieren kunnen worden gemeten. Daarbij maakt het niet uit hoe dik de vacht is, belooft het bedrijf.

Naast het meten van vitale functies kan de halsband met behulp van gps ook de locatie van de hond monitoren. Daarnaast is het een activiteitentracker, zodat baasjes kunnen bijhouden of hun honden wel genoeg bewegen.

Een BMW die van kleur verandert

BMW heeft een elektrische conceptauto gepresenteerd die van kleur verandert: de iX Flow. De auto is aan de buitenkant voorzien van een speciale laag met eInk, de technologie die ook wordt gebruikt voor e-readers.

Met een druk op de knop kunnen bestuurders de buitenkant van kleur laten veranderen. Heel uitgebreid is het kleurenpalet nog niet: het gaat om tinten wit, grijs en zwart.

De techniek is er niet alleen voor mensen die af en toe een ander kleurtje willen. Volgens BMW zijn er ook praktische voordelen, zoals het laten knipperen van de kleuren als de auto op een drukke parkeerplaats staat, zodat de eigenaar hem snel herkent. Voorlopig zal de techniek nog niet daadwerkelijk voor BMW-modellen beschikbaar zijn.

Lamp meet hartslag en slaap

Sengled komt met een lamp die slimme functies bevat. De A19-lamp is voorzien van radartechnologie, waarmee hij bijvoorbeeld de slaap van de persoon in de kamer kan monitoren en vitale functies zoals hartslag en lichaamstemperatuur kan meten.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de lamp dat doet en wat er gebeurt als er meerdere personen in een ruimte zijn. De lamp bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling en moet aan het einde van dit jaar op de markt komen.

Sengled zegt wel dat twee lampen kunnen samenwerken om een virtuele kaart van de ruimte samen te stellen. Vervolgens kunnen ze ook herkennen als iemand op de vloer valt.