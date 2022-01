Vaccinatiebewijzen krijgen binnenkort een verloopdatum en verlopen dan negen maanden na je volledige vaccinatie, maar met een boosterprik is hij direct weer geldig. Hoewel het RIVM zegt dat de booster pas na zeven dagen voldoende bescherming biedt, is de registratie vrijwel meteen geldig in CoronaCheck-app, zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen NU.nl.

Het ministerie zegt dat eerdere vaccinaties nog voldoen voor een geldige QR-code. Daarom is een wachttijd niet nodig en kan het bewijs van vaccinatie al binnen een dag in de app worden toegevoegd. De QR-code die daarmee wordt aangemaakt, is nodig om bijvoorbeeld restaurants, bioscopen of concertzalen binnen te komen.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de mensen die een eerste en tweede coronaprik hebben gehad al enige bescherming tegen COVID-19 hebben opgebouwd. "Zij zijn dus nog enigszins beschermd", meldt een woordvoerder. "Het invoeren van een wachttijd van zeven dagen is in dit kader ook niet nodig."

Mensen die wel eerder zijn gevaccineerd maar nog geen booster gehad hebben, zouden anders een week lang geen geldig coronatoegangsbewijs hebben, terwijl ze daar wel voor in aanmerking komen.

Zo voeg je een boosterregistratie toe aan CoronaCheck Open de CoronaCheck-app

Kies rechtsboven in de app voor het plusje

Tik op 'Vaccinatiebewijs'

Log in met DigiD

Kies 'Maak bewijs'

Paar weken wachten na eerste keer prikken

In Nederland krijgt het vaccinatiebewijs in februari een verloopdatum. Het is dan na de eerste volledige vaccinatie nog negen maanden geldig. Dit betekent dat veel mensen binnenkort een boosterprik moeten halen om hun vaccinatiebewijs geldig te houden.

Vanaf 1 februari is de code van de eerste vaccins nog negen maanden geldig voor reizen binnen de Europese Unie. Na een booster begint opnieuw een periode van negen maanden.

Mensen die zich voor het eerst laten vaccineren, krijgen twee weken na de tweede AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-prik een QR-code in CoronaCheck. Bij één prik van Janssen is de wachttijd vier weken.

Aanvankelijk was er kritiek op het beleid dat mensen na een Janssen-prik direct een vaccinatiebewijs kregen. Vooral jongeren namen het vaccin om daarna het nachtleven in te gaan. Later werd ook voor Janssen een wachttijd ingesteld, omdat dit vaccin ook niet direct voldoende bescherming biedt.